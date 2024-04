Carlos Carrizosa (C's): "El referèndum dependrà dels vots que necessiti el PSOE. Sánchez i Illa no són de fiar"

En una entrevista a la Brúixola, el candidat de Ciutadans a la presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, creu que el govern espanyol de Pedro Sánches estaria disposat a acceptar un referèndum d'independència "si li convé". En aquest sentit, ha assegurat que tot dependrà "dels vots que necessiti Pedro Sánchez". Carrizosa assegura que ni ell ni Salvador Illa són fiables perquè ja han traït a part dels seus electors en qüestions com l'amnistia o l'indult. També dubta del PP i ha recordat que, en el seu moment, Alberto Núñez Feijóo va sondejar un possible suport de Junts a la seva investidura.

Ciutadans no fallarà al constitucionalisme

Davant PP i PSOE, el líder de la formació taronja ha assegurat que ells "mai" arribaran a pactes de govern amb Junts o Esquerra". També ha volgut tancar la porta a facilitar una investidura de Salvador Illa: "Pactar amb el PSC és preguntar-se amb quin Salvador Illa es pacta". Tampoc ha descartat que els socialistes catalans pugiun fer president a Puigdemont. Al seu parer, Illa ha pintat el PSC "una mica de taronja" i s'està disfressant i "no diu què farà". Tampoc creu que VOX sigui un vot útil: "És un partit nacionalista espanyol que no té capacitat de pactar amb ningú; ells viuen la identitat d'una manera diferent a la nostra, nosaltres som catalans, espanyols i europeus".

Carrizosa no acudirà a Perpinyà

Durant la conversa, Carlos Carrizosa també ha descartat viatjar a Perpinyà (França) per fer un debat on pugui participar Carles Puigdemont: " El senyor Puigdemont va donar un cop a la democràcia, va fugir i ara nosaltres no ens hi desplaçarem". El que ha de fer el candidat de Junts, segons Carrizosa, és comparèixer davant la justícia espanyola.