En Carles Lamelo ens parla del projecte Hypatia

Es tracta d’un projecte de l’Associació Hypatia Mars en la que només hi podran participar dones científiques. Una d’elles és l’Elena Arias, estudiant de Mecànica i Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre de l’equip Hipatia. Amb ella hem descobert com es preparen per passar dues setmanes aïllades i en condicions semblants a la del planeta vermell i com d’important pot ser en un futur les dades que hi recullin. L’expedició serà al 2025 i les dones científiques que ho vulguin, encara es poden apuntar fins al 30 de gener.