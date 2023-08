Carla Escrich: "Intentem professionalitzar el patinatge artístic encara que les ajudes no acompanyin"

Carla Escrich entrena set hores seguides al dia amb descansos i treballa la modalitat de patinatge lliure. Lamenta que viure d'aquest esport és molt complicat perquè és minoritari i que "patinar ho fas per amor a l'art". La de Caldes d'Estrac assegura que "el meu somni és arribar a ser olímpica, però dins d'aquest esport ho veig gairebé inviable". Explica que "cal anar dia a dia i gaudir del procés" i afegeix: "em recordo que ho faig per mi i per créixer com a patinadora, no perquè em reconeguin".