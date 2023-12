LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

Càritas alerta: Un gran percentatge de persones que ho necessiten tenen dificultats per accedir als ajuts i, aquests, no cobreixen les necessitats bàsiques

Un informe elaborat per Càritas conclou que un gran nombre de persones no sol·liciten ajuts econòmics com la Renda General de Ciutadania o l'Ingrés Mínim Vital, i que aquests no cobreixen les necessitats bàsiques