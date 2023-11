Cara i creu de la comunicació: la gestió de crisis

Existeixen molts tipus de crisis: un supermercat que ha de retirar un producte, una entitat amb un president investigat per la Justícia, irregularitats en una empresa... Què s'ha de fer en aquests casos? Com s'han de comunicar? Desviar l'atenció cap a un altre tema, pot ser una bona manera de fer front a una crisi?

En el cas de la crisi esportiva del Barça, Alberto Gómez creu que el club "està preparat per qualsevol crisi, però la qüestió és com s'ha d'admetre la culpabilitat i si s'ha de fer". Per la seva banda, Agustí Rodríguez pensa que no totes les estan preparades per aquesta gestió i assegura que "les petites i mitjanes empreses no tenen estratègies de gestió de crisis". L'assessor en comunicació explica que, en aquest cas, cal tenir en compte tres escenaris: què diu l'opinió pública, com impacta a la reputació de l'empresa i com reaccionen els treballadors.

Preguntats pel cas Negreira, per exemple, Gómez considera que "ha faltat la presència de Laporta per demostrar l'honorabilitat del club i que hauria de defensar més la seva innocència". Ambdós assessors coincideixen que demanar perdó és el primer que s'ha de fer i Rodríguez conclou que "hem de calibrar quins escenaris posteriors poden sorgir arran de la crisi".