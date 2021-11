El cap de la unitat covid de l’hospital del Mar veu “interessant” ampliar la tercera dosi per controlar el virus

En una entrevista al Notícies Migdia, el doctor Juan Pablo Horcajada ha afirmat que la tercera dosi està totalment justificada en els col·lectius més vulnerables perquè la seva eficàcia es redueix amb el pas del temps però també creu que cal tenir en compte “el benefici” d’administrar-la al conjunt de la població vacunada per reduir la transmissió.

No és una vacuna esterilitzant

I és que, com ha recordat Horcajada, la vacuna contra la covid “redueix la possibilitat de contagis però no els evita; no és una vacuna esterilitzants, poques ho són, que redueixen a zero la possibilitat de transmissió”.

Vacunar als nens?

Sobre el debat al voltant de vacunar els nens menors de 12 anys, el coordinador de la unitat covid de l’Hospital del Mar només ho contemplaria com a “mesura de control pública “si l’epidèmia no es controla, continuen els casos disparats i segueix la transmissió des d’aquesta part de la població”.

El passaport covid

El cap del servei de malalties infeccioses de l’Hospital del Mar ha assegurat que, davant l’expansió de la covid a Catalunya, s’està fent la resposta adequada al ritme de creixement i, en aquest sentit, considera “correcte” que el passaport covid estigui sobre la taula com a eina per evitar la implementació de mesures més restrictives.