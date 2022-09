LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Caos ferroviari per una avaria al sistema de telecomunicacions d’Adif

Milers d'usuaris s’han vist afectats per l'avaria del sistema de telecomunicacions d'Adif, que ha deixat fora de circulació els trens de Rodalies, Mitjana Distància i Llarga Distància per via convencional a tot Catalunya.