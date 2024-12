El canvi de preocupacions entre els economistes en un any

Deixem enrere, doncs, els anys on regnava la preocupació per la inflació i l’increment dels tipus d'interès. Fins i tot pel que fa la sequera. Ara, segons un estudi presentat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, 7 de cada 10 enquestats creu que la Generalitat no complirà amb l’objectiu de generar 50mil habitatges protegits fins l’any 2030.

El seu president, Carles Puig de Travy, "el problema prové de la baixa inversió pública en aquest àmbit per part de les administracions". A més, els empresaris alerten que per si sol el govern “no té prou múscul” per assumir aquest repte. De fet, un 80% dels enquestats creu que la col·laboració publico-privada a Catalunya és baixa.

Un altre fet destacable és que la meitat assenyala que la Intel·ligència Artificial no serà capaç de compensar els llocs de treball que destrueixi. I en aquest sentit, De Travy ha llençat un missatge tant a les administracions com a les empreses: "Les polítiques d'ocupació ha d'estar més actives que mai i les empreses han de dirigir els beneficis de la IA cap al capital humà".

Més enllà els problemes que identifiquin els economistes, l’índex de confiança se situa per primera vegada en nivells anteriors a la crisi financera del 2008. Per tant, pel que fa a la percepció dels experts, l’economia catalana ja hauria superat les principals conseqüències de la pandèmia i de l’esclat de la guerra a Ucraïna.