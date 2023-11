La Cançó de l'any del 1994

El 1994 va ser, com tots els anys, una fàbrica de cançons que encara ara es recorden. La d'avui, però, ha estat una 'Cançó de l'any' especial, perquè el Robert Calvo ha pogut disfrutar del seu 'All I Want for Christmas' de la Mariah Carey, que l'artista va publicar aquell any, el 1994. Com no podia ser d'una altra manera, hem obert la secció amb aquesta cançó que inaugura el Nadal. També hem escoltat el 'Zombie' de The Cranberries, el recordat 'Siete Vidas' d'Antonio Flores, Elton John i 'Cotton Eye Joe', dels Rednex. A la cançó de la Miriam tots esperavem que la Montse identifiqués la cançó... però no ha estat així. Aviam si vosaltres la coneixeu (suposem que sí)!