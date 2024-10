Una campanya ofereix proves de força i composició corporal gratuïtes per alertar de possibles problemes de salut

Sovint, per conscienciar sobre els riscos de l’obesitat, es tendeix a jutjar els cossos de les persones sense anar més enllà de l’aspecte físic. Per combatre aquesta tendència i fer una sensibilització correcta, la Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat, de la mà de la farmacèutica Lilly, ha engegat la campanya ‘El peso de lo invisible’, que ha començat aquest divendres a Barcelona i voltarà per diferents ciutats de l'Estat.

En una mena de consulta mòbil, que des d’avui i fins al diumenge es troba davant l’estació de Sants, un nutricionista i un endocrinòleg fan proves gratuïtes a tot aquell qui vulgui saber quina és la composició del seu cos. És a dir, no només es mira el pes, sinó com es distribueix, i també es fan proves de força. El més important és tenir més múscul que greix i analitzar on es concentra aquest greix. La pitjor notícia és que es trobi a la zona abdominal, perquè això pot derivar en patologies metabòliques o en risc cardiovascular, tal com adverteix la doctora Lilliam Flores, vocal de la Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat i membre de la Unitat d’Obesitat de l’Hospital Clínic. "Quan la distribució de greix és sobretot a nivell central, pot ser que es dipositi en determinats òrgans, provocant la seva disfunció. I la pèrdua de massa muscular també és un problema perquè contribueix a aquesta disfunció", ha detallat.

Més enllà de l'aspecte físic

La doctora Flores ha deixat clar que la campanya s’adreça a tothom, també a persones que aparentment no tenen un problema d’obesitat. De fet, entre la gent que s’ha acostat a fer-se les proves hi havia perfils de tota mena. Per exemple, hi havia la Maria, de 68 anys, i el seu marit Eduardo, de 72, que hi han anat expressament. "Encara que em veig primeta, crec que tinc una mica de greix a la part abdominal", deia la Maria, abans de fer-se les proves. "Estic una mica preocupat perquè més aviat m'aprimo que no pas m'engreixo, em sembla que em falta múscul, pes i de tot", comentava el seu acompanyant. D'altra banda, la Marjolyn, de 30 anys, s'ha trobat amb la campanya en sortir de l'estació i ha decidit veure què tal: "M'ha semblat important saber com està la composició del meu cos".

La Maria n'ha sortit molt satisfeta: "Ai, estic molt contenta, m'han dit que estic bé!", celebrava. "Del greix estic perfecta, l'únic que em falta és una miqueta de força a les cames i a les mans", ha afegit. L'Eduardo ha admès que li han dit que està "bé, però molt just", i li han recomanat fer exercici. Finalment, la Marjolyn s'ha mostrat orgullosa dels seus resultats: "Ha anat molt bé, fins i tot millor del que esperava".