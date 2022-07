Respecte el pacte de rendes, Camil Ros no creu que s'arribi a un acord amb la patronal abans de la tardor. El pacte de rendes és el pas previ -indica- a l'increment salarial que els sindicat troben imprescindible en l'actual context econòmic. El líder de l'UGT avisa de manifestacions si no hi ha acords ni millores salarials.