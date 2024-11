A partir d'una enquesta realitzada a 1.043 joves espanyols d'entre 12 i 18 anys, la UPF i la UOC han elaborat un informe que constata que un de cada cinc joves passa més de dues hores diàries a TikTok. La investigadora principal de la recerca i Departament de Comunicació de la UPF, Mònika Jiménez, explica a 'La Brúixola' que els continguts que consumeixen nois i noies perpetuen uns rols de gènere que consideren "perillosos". Per tal de fer front a aquest consum, els creadors de l'estudi reclamen establir més límits: "no parlem de prohibir, sinó d'educar" tant als joves com a les seves famílies, explica Jiménez. La investigadora també assegura que "calen més auditories al voltant dels algoritmes de TikTok", que actualment només es fan de manera anual. A més, destaca que les institucions han d'anar més enllà de la detecció de les notícies falses i els discursos d'odi, i s'han d'implicar per establir límits que se centrin també en els continguts.