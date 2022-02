Moltes dones que practiquen esport al carrer han patit alguna vegada comentaris fora de lloc, mirades o fins i tot altres accions d'assetjament. Una situació que provoca que moltes dones es replantegin les zones per on surten a córrer o que evitin certes hores per sortir a fer esport. En parlem amb Alba Rei, cap d’estudi de l’àrea de mobilitat del RACC i amb la Sònia Canals, triatleta que ens explica la seva experiència.