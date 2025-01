Un de cada cinc catalans pateix pobresa energètica: "Porto l'abric a casa"

A Catalunya, una de cada cinc persones no pot mantenir casa seva a la temperatura adequada, segons l’última enquesta de condicions de vida de l’Idescat. Dit d’una altra manera, un 20% de la població catalana pateix pobresa energètica, un problema social que existeix tot l’any, però que s’accentua quan el termòmetre cau en picat o quan s’enfila sense aturador.

"Evito posar la calefacció, porto l'abric a casa i em poso mantes", explica a Onda Cero l'Antonio, un home de 53 anys que està a l'atur i viu amb el seu fill de vint anys. "El meu fill té unadiscapacitat i passem el fred com podem. Intentem no incrementar la factura de la llum perquè ens és impossible pagar-la", relata. Fa un any, aquesta petita família va passar dos mesos sense subministrament i ara, tal com admet l'Antonio, vigilen les despeses al detall, fins al punt que se'ls fa difícil dormir: "El meu pis dona a l'exterior. Em poso la roba de carrer i, a sobre, el pijama i la manta, perquè no puc pagar la bombona de butà ni encendre el calefactor".

Qui els ha ajudat i els ajuda en aquest procés és l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), una entitat que intenta combatre aquesta xacra. Segons un dels seus portaveus, Josep Babot, viure en les condicions que ho fan l’Antonio i el seu fill té conseqüències per a la salut. "S'han estudiat profundament els impactes que té en la salut física no poder mantenir casa teva a una temperatura adequada, tant a nivell cardiovascular com respiratori. El fet d'estar de forma constant a una temperatura inferior a 18 graus té unes conseqüències demostrades", afirma Babot.

Un problema present a l'hivern i a l'estiu

Tot i això, alerta que no només cal tenir en compte la salut física: també la salut mental es veu afectada quan veus casa teva com un "lloc que cal evitar, i no com un espai acollidor", diu. I, en aquest cas, no és una qüestió exclusiva de l’hivern ni del fred, sinó que també es manifesta durant l’estiu. "Degut a l'emergència climàtica, cada cop els impactes que vèiem més associats a l'hivern estan migrant cap als mesos càlids", assegura Babot. L'Antonio ho resumeix bé: "A l'hivern, amb mantes, i a l'estiu, amb la finestra oberta. I, de fet, a l'estiu, per més que obris la finestra, no corre l'aire i el poc que corre és calent".

A tot plegat, s’hi suma la càrrega mental de tenir deutes amb les companyies energètiques. En aquest sentit, cal recordar que Endesa va condonar els deutes a les famílies vulnerables fins al 2021, però, segons l'APE, encara hi ha 40.000 famílies pendents de saber què passa amb els deutes acumulats des de 2022. D’altra banda, Babot recorda que la taula contra la pobresa energètica, creada per la Generalitat el 2020, s’havia de reunir la tardor passada, però aquesta trobada encara no s'ha produït.