La burocràcia regula i ofega

Un 80% de les més de 700 empreses enquestades mostren dificultats alhora de fer créixer els seus negocis per l’excés de paperassa als que s’enfronten. Per començar, la Generalitat aprova cada any el doble de lleis que la mitjana de la resta de comunitats autònomes. A més, les lleis no es reposen, sinó que se sumen a les ja vigents. Per això, els petits i mitjans comerciants catalans tenen problemes per estar al dia i entendre la regulació. “Estats Units innova, Xina fabrica, Europa regula, Espanya ho complica i Catalunya encara ho complica més”, ha resumit Oriol Amar, president de l’Observatori de la PIME.

També el propi sistema... com dèiem, l’administració ja té 7 de cada 10 documents que exigeix a les empreses en els tràmits administratius. Per tot plegat, el temps que destinen abans d’invertir, crear o fer créixer el seu negoci és inassumible. "Les petites i mitjanes empreses de Catalunya dediquen 41,1 hores al mes a la burocràcia, xifra que equival pràcticament a la jornada laboral d’un treballador durant una setmana sencera, que és de 40 hores", denuncia Antoni Cañete, president de PIMEC.

En aquest document hi figuren 10 recomanacions, algunes d’elles que es poden implementar de forma immediata. D’altres, més complexes, com la Finestreta Única Empresarial. El govern, amb qui PIMEC celebra tenir bona sintonia, ja té sobre la taula aquest estudi. Veurem si incideix en els pressupostos de l’any vinent, que PIMEC titlla d’imprescindibles.