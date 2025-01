La burocràcia i la reactivitat local, el fre de les renovables a Catalunya

L'objectiu marcat per la Comissió Europea és que, en 5 anys, les energies renovables representin el 45% del total. Segons el darrer informe de l’any 2023, Catalunya no arribava ni al 10% dels 9.000 megawatts previstos en energia eòlica i fotovoltaica. Una dada que contrasta amb el lideratge d'Espanya en el creixement de l'energia solar, que ja representa el 21% de l'origen de l'electricitat.

Quins són els motius?

El clúster de l’Energia Eficient de Catalunya veu dues raons en aquest endarreriment de Catalunya envers la resta d'Espanya. El primer és la burocràcia administrativa. El vicepresident del Clúster, Ignasi Clariana, ha explicat a Onda Cero Catalunya que "hi ha molta tramitació en marxa i molts projectes en la fase de d'obtenció de llicències". En aquest sentit, Clariana creu que, en el cas de Catalunya, un dels principals problemes és que el tràmit que obre la porta a la participació local en el finançament del projecte, les anomenades OLPs, es fa massa aviat. Això alenteix tot el procés i, segons Clariana, tampoc està servint per aconseguint adhesions al projecte. I és que l’altre obstacle és el que ha anomenat reactivitat preventiva per part de plataformes i entitats en el mateix àmbit local. Clariana considera que la manca de "pedagogia" ha convertit els projectes fotovoltaics en el gran enemic del món rural quan només es poden construir parcs d'aquest tipus en terrenys d’escàs aprofitament agrícola. Tot i així, Clariana s’ha volgut mostrar optimista de cara al futur i ha valorat positivament la voluntat política de l’actual administració per accelerar aquests projectes que són clau per a la transformació energètica.