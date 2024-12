Bruno Oro: "Estic preparant coses per tornar a la televisió"

Alguns dels seus personatges han traspassat generacions. Agradant a grans i petits durant dècades. Estem parlant de Bruno Oro, que tot i que fa anys que està dedicat als escenaris teatrals, segueix sent recordat per tota la feina feta a la televisió. Ara, torna a Barcelona amb el seu 'Ai, ai, ai', en el que explora una història de ciència-ficció en la qual els seus personatges més coneguts també en són protagonistes. En l'espectacle, s'ha decidit crear un clon de Bruno generat per Intel·ligència Artificial. Una rèplica infal·lible que té accés a tots els vídeos i personatges de Bruno i que tractarà d'aprendre del seu art per a superar-lo.

Tornada a la televisió

Bruno Oro, tot i estar totalment absorbit pel teatre, encara té corda per molt més, i assegura que ja està treballant en un nou projecte de televisió. Això sí, no ens avança de què tracta el projecte. Esperem, però, que hi apareguin els personatges tan estimats pel públic.