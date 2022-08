LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 01/08/2022

Una lesió al meluc va truncar una possible carrera com a jugador d’handbol. L’esport en el que havia excel·lit Enric Masip, el seu pare. Per a Erik Masip, aquell va ser el pitjor i el millor dia de la seva vida. Va marxar de la seva Barcelona natal per intentar buscar un futur a Madrid com a actor, un somni que tenia des de ben petit. I ho ha aconseguit. Des que debutés a la sèrie “Veneno” (2020), l’Erik no ha deixat d’encadenar projectes: ha protagonitzat la sèrie “Alba” (2021) i ha participat a les pel·lícules “A través de mi ventana” (2022) i “Un novio para mi mujer”. De la seva història personal i dels cims que va conquerint com a actor n’ha parlat durant una hora a La Brúixola d’Estiu, amb alguna anècdota que poca gent coneix.