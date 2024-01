La Brúixola de la cultura

El Robert Calvo ens proposa la mostra "IA: Intel·ligència artificial" al CCCB que repassa la història, el funcionament, les possibilitats creatives i els reptes ètics i legislatius d'aquesta novetat tecnològica. També ens porta al Teatre Romea, concretament a l'obra "Laly Simon", protagonitzada per una monologuista d'èxit amb un elenc format per, entre altres, Mont Plans. Finalment, en Robert ens proposa el compendi de relats "Salta per la porta i entra per la finestra" de Xarli Diego. En Jaume Mas ens presenta les sèries més esperades d'aquest 2024 i destaca: True Detective, Reina Roja, La casa del dragón i El Pinguino. Acabem amb música amb la Marta Lozano que ens recomana un concert a la llum de les espelmes amb música d'ABBA, Coldplay, Imagin Dragons i Queen i ens explica les notícies més destacades de la setmana amb noms propis com Estopa o Britney Spears.