Els Bombers de la Generalitat atenen més de 700 avisos durant la revetlla de Sant Joan, un 40% menys que l'any passat

Els Bombers de la Generalitat han atès més de 700 serveis al llarg de la revetlla de Sant Joan, entre les 20 h de dimarts i les 8 h d’aquest dimecres, segons el balanç definitiu. Una xifra que representa un 40% menys en relació a la revetlla de l'any passat, quan se'n van atendre 1.175.

La majoria dels serveis han estat per atendre incendis en mobiliari urbà, vehicles i habitatges i no s'han registrat incidents importants.

Per la seva banda, Protecció Civil ha comptabilitzat 2.603 incidents derivats de la revetlla de Sant Joan. En total, el 112 ha rebut 4.116 trucades fins a les 8 hores de dimecres. Pel que fa als municipis amb més trucades, encapçalen el rànquing Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Badalona.

També important subratllar, que aquesta nit de Sant Joan no hi ha hagut cap víctima mortal a les carreteres catalanes. Tot i així si que s’han registrat accidents de trànsit, concretament 19, que han sigut atesos pel SEM per, bàsicament, atencions per cremades.