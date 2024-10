Augmenta la demanda a les acadèmies de reforç escolar per la preocupació de les famílies pel nivell educatiu dels fills

El curs passat va estar marcat pels mals resultats dels alumnes catalans a l’informe PISA i a les competències bàsiques. Des d’aleshores, la davallada del nivell acadèmic ha irromput en el debat públic i ha despertat la preocupació de les famílies. I qui ho ha notat de primera mà han estat les acadèmies de reforç escolar. Segons un estudi de mundoestudiante, la demanda ha augmentat un 75% en aquest inici de curs respecte a l’anterior.

De fet, les acadèmies no només han notat un increment, sinó també un avançament d’aquesta demanda. Tot i que el curs comença al setembre, normalment les famílies s’esperen a veure les primeres notes dels fills per prendre la decisió d’apuntar-los a classes de reforç. Per tant, el pic d’inscripcions acostuma a arribar al desembre o al gener, després de l’avaluació del primer trimestre. Enguany, però, ha arribat abans.

"Aquest mes hem notat gairebé un 50% d'augment respecte a l'octubre de l'any passat. La demanda ha crescut moltíssim en moments en què encara no s'havien fet exàmens, és a dir, abans de començar a tenir notes", ha assegurat Marta Álvarez, directora de l'acadèmia Matiks de Barcelona, en declaracions a Onda Cero. La mateixa observació ha fet Raquel Casabon, directora del centre d'estudis Arca de la capital catalana, que forma part d'una empresa que té altres acadèmies a Vilanova i la Geltrú i Cubelles. "A les tres escoles que tenim les inscripcions han despuntat bastant, sobretot a partir de mitjans i finals de setembre", ha explicat a aquesta emissora.

Totes dues creuen que les proves PISA han tingut a veure en aquest augment, sobretot perquè famílies i professors han pres consciència del nivell educatiu de l’alumnat. "Arribats a cert punt, per exemple a primer d'ESO, quan fan el canvi de cicle, o a quart d'ESO, quan bona part dels estudiants volen passar a batxillerat, molts pares veuen que els seus fills no disposen d'una bona base per fer front a les matèries que els arribaran", ha dit Casabon. Álvarez hi està d'acord i alhora creu que potser les escoles i els instituts també han reaccionat i estan exigint més als alumnes.

Problemes de comprensió lectora

Pel que fa a les matèries que més costen, com sempre, les matemàtiques i, en general, les ciències, continuen encapçalant el rànquing, però tant Casabon com Álvarez alerten d’una realitat creixent: els problemes de comprensió lectora.

"No entenen bé l'enunciat. Moltes vegades l'operació com a tal la saben fer, però no han comprès bé és què se'ls demana. Hi ha un problema de comprensió lectora i d'hàbit de lectura", resumeix la directora d'Arca. "Els acaba afectant en totes les matèries, perquè, si no entens bé el que llegeixes, no saps fer resums ni esquemes i, per tant, després no ets capaç de fer bé una prova", ha afegit la directora de Matiks.

Precisament, i també arran dels resultats PISA, el Departament d’Educació ha posat en marxa aquest curs programes per millorar la comprensió lectora i les matemàtiques. Caldrà esperar que arribin les notes per veure si el sistema educatiu català continua necessitant classes de reforç.