Bombers: “Cal conèixer amb detall el medi natural que es vol visitar”

Des dels GRAE expliquen que el més important és el coneixement previ que es té del medi natural i que cal avisar als cossos de seguretat quan es té la certesa que es necessita ajuda. Entre els reptes pendents, Bombers vol continuar treballant per arribar a informar millor a totes les persones que van al medi natural. Per aquest motiu, l'oficial dels GRAE insisteix que cal conèixer l'experiència prèvia que pot tenir cadascú, establir un objectiu òptim, preparar bé la sortida, saber orientar-se correctament i no sobrevalorar les pròpies capacitats.