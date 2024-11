Bluesky, la xarxa social que somia en substituir a X

Diverses empreses i institucions han abandonat la xarxa social X, l’antiga Twitter, en les últimes setmanes. The Guardian o La Vanguardia són alguns dels mitjans que també han pres la decisió de deixar la xarxa social, molts d’ells passant-se a Bluesky.

Tot això arriba després de la victòria de Donald Trump a les eleccions, i que Elon Musk, el propietari de X, hagi entrat a formar part de l’equip de Trump. Aquestes institucions que han abandonat la xarxa consideren que X s’ha convertit en un espai que promou la desinformació, les notícies falses i un ambient de crispació i odi.

Però Bluesky està preparada per substituir a X? Aquesta migració d'usuaris és prou gran per fer mal al gegant de Musk? En parlem a 'La Brúixola' amb Josep Maria Ganyet professor del departament de Comunicació de la UPF.

Més control i moderació

Entre les principals diferències entre Bluesky i X hi ha el fet que Bluesky és descentralitzada, per tant, no pot ser comprada, a diferència de Twitter. També que l'objectiu dels seus creadors és ser transparents i per això el seu codi és obert. A més, la inversió que han fet en moderadors és molt més important que amb X des que Musk la va comprar.

Aquests punts, i el fet que no existeixi un algoritme que treballi a favor d'una ideologia concreta són els punts que volen explotar els seus creadors.