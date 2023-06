El benestar: imprescindible, però difícil d'aconseguir

El benestar és l'estat de qui se sent bé, la situació en què es troben satisfetes les necessitats de la vida. Així el defineix l'Institut d'Estudis Catalans. Una de les claus que explica la psicòloga Ana Lucas és la necessitat del gaudi i la diferència entre el "no fer res" i perdre el temps. En contra del que dicten les normes socials, no hem de ser productius tota l'estona a tots nivells, reflexiona Robert Calvo. Més enllà del gaudi, Lucas assegura que les hores de son són importants, però que també ho és la qualitat. Com a éssers socials que som, la psicòloga reflexiona sobre la necessitat de suport i acollida per part de familiars i amics perquè l'acompanyament és imprescindible pel benestar. Amb tot, és crucial recórrer a l'atenció psicològica quan ho necessitem.