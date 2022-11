Serviran per cobrir des de l'acollida de migracions en casos com el d'Ucraïna fins a un esfondrament d'una casa, un incendi o un atemptat. També es planteja el seu ús com a refugi climàtic a l'estiu o com a zona d'acollida a persones sense llar durant l'operació fred. N’hem parlat amb Sònia Fuertes, comissionada d’acció social de l’Ajuntament de Barcelona.