Barcelona destinarà 150 milions d'euros a crear 22 hectàares de verd

L’Ajuntament de Barcelona destinarà més de 150 milions d’euros a crear més zones verdes i espais d’ombra arreu de la ciutat. En total, es faran prop de 360 actuacions i es guanyaran 22 hectàrees de verd.

Així ho ha anunciat l’alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha assegurat que aquesta superfície és equivalent a tot el parc de la Ciutadella i a 148 interiors d’illa de l’Eixample. Precisament, els interiors d’illa són un dels pals de paller del pla que ha presentat avui l’Ajuntament. Se’n crearan deu de nous, alguns fora de la trama Cerdà, i se’n recuperaran vuit ja existents.

Adeu a les superilles?

També s’actuarà en parets mitgeres, instal·lant-hi plaques fotovoltaiques o vegetació, així com en patis d’escola o en solars en desús, entre d’altres. Ara bé, hi ha dos conceptes que no apareixen entre els projectes del govern municipal: superilles i eixos verds. Collboni, però, ha negat que les seves polítiques urbanístiques siguin una esmena a la totalitat a les d’Ada Colau.

Les mesures anunciades aquest matí formen part del nou Programa d’Espais de Proximitat i Interiors, que s’emmarca en el Pla Clima de l’Ajuntament.