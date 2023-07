Barcelona acull per primera vegada el Congrés Mundial de Parkinson. És la 6a edició d’un saló que se celebra cada 3 anys, i que espera rebre més de 5.000 persones entre investigadors i professionals sanitaris. Però també comptarà amb la participació de pacients, familiars i cuidadors.

D’aquesta manera, el programa destina un espai per a donar veu a les persones afectades i el seu entorn saber com es viu la malaltia i com volen que se’ls tracti.

Visibilitzar la realitat dels pacients amb Parkinson

L’objectiu del Congrés és sensiblitzar la població sobre aquesta malaltia que afecta unes 30mil persones a Catalunya, tot i que no es compta amb un registre oficial de pacients de Parkinson.

És la primera vegada que el Congrés se celebra a Espanya, concretament a Barcelona... un fet que, segons ha explicat a Onda Cero la investigadora del grup de Malalties Neurodegeneratives del Vall d’Hebron, la doctora Ariadna Laguna, suposa un impuls pels centres de recerca de la capital catalana.

Laguna ha detallat que, des del Vall d’Hebron estan duent a terme un estudi que preveu identificar els biomarcadors que poden ajudar al diagnòstic precoç de la malaltia. I és que, segons ha dit, els investigadors ara mateix tenen dos reptes principals: aconseguir fer un diagnòstic precoç, i buscar tractaments i teràpies efectives per evitar la mort de les neurones.

Parkinson's ready

El congrés també ha deixat una important petjada a la ciutat, ja que abans de la seva celebració s’ha realitzat un programa, el Parkinson's ready. Ha donat formació a professionals que estan de cara al públic, com personal del transport o l’hostaleria, perquè sàpiguen com actuar quan han de tractar amb pacients amb Parkinson.