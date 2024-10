Bañeres: "La justícia catalana és lenta"

El sistema judicial català posa el crit al cel. Denuncien l’infrafinançament que pateixen tant els jutges com el ministeri fiscal a Catalunya. De fet, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, assegura que estan desbordats. "Tothom qui analitzi la situació judicial a Catalunya conclourà que és lenta", apunta Bañeres.

Ell mateix explica que durant el 2023 s'han obert uns 234.000 casos, un 7’5% més que l’any anterior. Ara bé, denuncia que la resolució d’aquests casos és cada vegada més lenta mentre la criminalitat a Catalunya augmenta en pràcticament tots els àmbits d’actuació.

per explicar-ho amb algunes xifres... els homicidis amb intencionalitat han crescut un 15%, les denúncies sobre la llibertat sexual un 7% i els furts més d’un 40%. Ara bé, la fiscalia se sent desbordada i ja no poden resoldre tots els casos dins d’un termini de temps raonable. "Els judicis 'ràpids' se celebraven als 15 dies i actualment als 15 mesos".

Un fet que redueix de forma automàtica les penes en tots els delictes que s’acabin resolent. I quan aquest casos arriben als a mans dels jutges la situació no millora. Principalment, perquè a Catalunya hi ha 855 persones en plantilla.

Això suposa una ràtio de 10 jutges per cada 100.000 habitants, una xifra inferior a la mitjana espanyola quan el volum de feina a Catalunya és superior. Necessitarien, com a mínim 112 jutges més per equiparar-se. Per tant, un sistema infrafinançament en tots els seus àmbits d’actuació genera problemes socials com el de la multireincidència.

"Calen més reforços judicials per afrontar la multireincidència i poder celebrar els judicis ràpids més aviat per acumular antecedents".

De totes formes, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, ha celebrat la presència de Salvador Illa... recuperant així la normalitat institucional perduda amb els governs independentistes. I en aquest sentit, ha assegurat que no cediran sobre cap pressió que rebin per aplicar la llei d’aministia.