El terror és un gènere cinematogràfic que no deixa indiferent ningú: o agrada molt o gens. Aprofitant que s'acosta Halloween i que no tornarà a haver secció fins un cop l'haguem passat, el Jaume ha decidit anticipar-se i ens ha portat algunes de les bandes sonores més representatives del terror. Hem anat de L'Exorcista a 'El Resplandor' passant per Halloween.