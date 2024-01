N’hem parlat amb Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, que explica que després de les festes de Nadal sempre hi ha una manca important de sang. Aquest any encara ho és més: només hi ha reserves per a 3 dies. Cada dia hi ha gent donant sang a Catalunya, però això no és suficient. Per això, el Banc de Sang i Teixits demana la solidaritat de tothom.