El Banc Sabadell i els seus accionistes minoritaris aixequen la veu contra l’OPA hostil del BBVA

El Banc Sabadell ha carregat contra la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per la seva metodologia d’estudi. L'entitat catalana creu que l’organisme no ha fet un anàlisi adequat per defensar els interessos de les pimes. En aquest sentit, argumenta en un comunicat que l’informe no permet conèixer les conseqüències reals que la unió bancària tindria per a les petites i mitjanes empreses.

L’Associació d’Accionistes Minoritaris, al seu torn, ha criticat també l’organisme regulador per haver donat llum verda a una opa que no preserva la competència bancària ni el valor dels accionistes. A més, lamenten que la seva opinió no s’hagi tingut en compte durant tot el procés.

L’oferta pública del BBVA per adquirir hostilment el Banc Sabadell està ara sobre la teulada del Govern central. El Ministeri d’Economia té 15 dies hàbils per estudiar l’informe de Competència i portar-lo al Consell de Ministres.La Moncloa no pot vetar l’operació econòmica, però en canvi, sí que pot endurir les condicions per autoritzar-la.

El ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, ha reconegut que una de les preocupacions és la possible pèrdua de llocs de feina. En declaracions a Televisió Espanyola, López ha assegurat que "estudiarem en profunditat l’informe" de Competència i les seves condicions "abans de fer el que haguem de fer".

Per la seva banda, el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha avisa en una entrevista a TV3 que "la compra seria molt dolenta" perquè provocaria un "problema de competència" en el sector bancari que perjudicaria especialment a les pimes.

L'assessor financer i conseller executiu d'EFPAEspanya, Jordi Soler, comprèn la preocupació de les pimes per la possible absorció del Banc Sabadell. En aquest sentit, Soler ha assegurat en declaracions a Onda Cero Catalunya que és imprescindible "fer complir les condicions pactades per garantir la competència i el flux de finançament". Tot i així, ha indicat que seria convenient que les petites i mitjanes empreses tinguessin un "fons de finançament alternatiu al bancari".