El Banc dels Aliments demana voluntaris i redoblar esforços

Falta una setmana exacta per l'arribada del Gran Recapte. Els dies 22 i 23 de novembre els ciutadans tornarem a tenir la oportunitat de donar productes alimentaris a les caixes dels supermercats o també fer donacions econòmiques si així ho preferim. Una campanya que busca recaptar aliments o diners que van a parar a les persones vulnerables que més ho necessiten. Enguany, però, la catàstrofe de la Comunitat Valenciana ha acaparat gran part de la solidaritat, el poble s'ha bolcat tant a l'hora de desplaçar-se al territori valencià o d'enviar materials o aliments a les persones afectades. Una onada de solidaritat que ha fet que no hi hagi tants recursos per les persones vulnerables. Per aquest motiu, el Banc dels Aliments, entitat organitzadora del Gran Recapte, porta setmanes demanant que es redoblin esforços i també voluntaris. L'entitat ha anunciat que donarà el 50% de la recaptació a la Comunitat Valenciana i també demana 16.000 voluntaris per cobrir els 2.200 punts que recollida que hi haurà arreu del territori català. A 'La Ciutat' hem parlat amb la directora del Banc dels Aliments de Barcelona, Elisabet Viladomiu.

Els voluntaris, necessaris

A banda de redoblar esforços en quant a donar aliment, Viladomiu destaca la importància de que persones voluntaries es sumin a la campanya: "Fa gairebé un mes que vam fer la crida però seguim necessitant més voluntaris, no hem assolit la tranquil·litat que dona tenir voluntaris a tots els punts de recaptació que tenim repartits, encara hi ha zones on, potser perquè hi ha molta concentracio de supermercats en determinades zones, encara necessitem molts volutnaris".

Repartir la solidaritat

Una de les mesures que ha près el Banc dels Aliments és que la meitat de la recaptació del Gran Recapte anirà destinada a la Comunitat Valenciana i l'altra meitat als col·lectius vulnerables. Viladomiu reconeix que "estem inquiets perque durant tot l'any els Bancs d'Aliments de Catalunya donem suport a 570 entitats, que alhora ajuden més de 200.000 persones. És la nostra finalitat màxima. No es tracta tant de prendre una decisió salomònica amb aquest 50% sino perquè posem a disposició dels afectats de la DANA els mecanismes i la capacitat logística que tenim al Banc dels Aliments, tenim voluntaris, capses, sistema de classificació, posar els mitjans, els camions etc... No és tant que volguem dividir, ens debem a les entitats i les persones pero sí que fem aquesta crida a doblar la solidaritat, és un moment fantàstic per fer una gran recollida".

I és que no hem d'oblidar que, a banda de les víctimes de la DANA a terres valencianes, a Catalunya i arreu de l'estat hi ha moltes persones que necessiten productes tant bàsics com els alimentaris: "Son 230.000 persones les que esperen el Gran Recapte. Durant l'any passat cada mes hi havia 230.000 persones que rebien menjar cada mes, que no cobriem totes les necessitats però suposava una gran ajuda, era una part important. L'altre dia parlant amb una entitat de Barcelona deiem que amb la dificultat de trobar habitatge o trobar feina, com a mínim saber que tens aliments dona un espai i un respir, això és el que pretenem, que les entitats comptin amb totes aquestes eines".

Un altre aspecte a tenir en compte és que tota aquesta onada de solidaritat cap a la Comunitat Valenciana pot provocar que s'acumuli un excés de menjar als magatzems, per això des del Banc dels Aliments demanen fer donacions amb seny per poder arribar tothom: "L'emergència va evolucionant a la Comuntiat Valenciana i nosaltres estem coordinats amb els Bancs dels Aliments d'arreu d'Espanya. Ens devem al nostre entorn. Tampoc podem emmagatzemar durant molt temps, i l'entrega de productes alimentaris ha de ser mesurada, hem de ser conscients que els propers mesos València té els magatzems molt plens, i nosaltres donem prioritat amb els aliments que tarden mes en caducar", explica la directora del Banc dels Aliments de Barcelona.