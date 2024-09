Més de 270.000 alumnes de formació professional i batxillerat comencen el curs

Avui, 12 de setembre, comença el curs escolar pels més de 270.000 alumnes de formació professional i batxillerat. Concretament, tornen a classe 161.240 alumnes de formació professional, i 112.720 de Batxillerat.

30.000 alumnes sense plaça assignada

Un inici de curs que arriba quan més de 30.000 alumnes d’FP encara no tenen una plaça assignada, i no tots la tenen garantida. I tot es deu als canvis en el calendari i l'assignació de places.

Cal tenir en compte que el nou sistema d'assignació de places es fa a partir de les qualificacions de cada alumne, i es concreta en dues ocasions diferents. Els que han obtingut plaça en primera opció són els que tenen prioritat a l'hora d'inscriure's. Després, es matriculaen els altres alumnes amb la possibilitat de millorar la plaça assignada si queden places vacants de la primera tanda.

En total, hi ha poc més de 10.000 vacants. Una xifra que podria créixer després de les segones matriculacions realitzades entre el 2 i el 6 de setembre. I és que s'ha de veure si hi ha algú que finalment no ha acabat matriculant-se. Avui s'ha de publicar el nombre total exacte de vacants que queden.

Novetats del curs

Tant en FP com en batxillerat, el curs tindrà novetats.

A FP, el curs passa a ser dual, és a dir, hi haurà una part de formació a les empreses. Amb aquest canvi es vol introduir abans a l'alumnat dins el món laboral perquè vagin més preparats a l'hora de treballar, i per satisfer la demanda dels perfils professionals més sol·licitats dins el seu sector.

A Batxillerat, aquest curs s’aplicarà un nou model d’examen de selectivitat que no permetrà descartar temari. No hi haurà dues opcions per escollir, sinó que els alumnes es trobaran amb un únic model d'exercici per a cada matèria per evitar la pràctica d'estudiar només una part de tot el temari previst. Igualment, s'ha de dir que dins de l'exercici sí que es podrà triar entre diverses preguntes o tasques.

Un altre canvi és que no hi haurà una llista de lectura obligatòria comunes a les proves de llengua i literatura catalana i castellana. A partir d'ara, seran els propis instituts qui en facin la tria.