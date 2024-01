L'autobaixa, la mesura que volen recuperar Salut i Sanitat

La baixa automàtica de tres dies ha estat una de les propostes que ha fet Sanitat a les comunitats autònomes en el ple extraordinari que ha celebrat aquest matí el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. La ministra Mónica García ho ha explicat en una entrevista a Más de Uno, a Onda Cero: "Una mesura que estem estudiant és l'autojustificació de les baixes de tres dies per a aquelles persones que tenen una malaltia lleu i a les quals els estem dient que no cal que vagin al metge però, en canvi, els obliguem a anar a buscar la baixa".

El ple, però, ha estat marcat pel desacord de diverses comunitats amb l’obligatorietat de la mascareta. També moltes s’oposen a la baixa automàtica. És per això que Sanitat els ha donat dos dies més per recollir les seves aportacions i prendre una decisió.

Pel que fa a Catalunya, evidentment, la mascareta als centres sanitaris ja és una realitat i les autobaixes també són una petició de Salut. El conseller Manel Balcells ha deixat clar que Catalunya ho demanaria tant avui com el pròxim 2 de febrer, en la reunió bilateral amb la ministra. En una entrevista als Matins de TV3, ha remarcat que, en aquest cas, cal l’aprovació l’Estat.

Cal recordar que el sindicat Metges de Catalunya també ha demanat el retorn de la baixa automàtica com a via per descongestionar els centres de salut.

En què consisteix la baixa automàtica?

En cas de malaltia lleu, els treballadors podrien presentar un declaració autoresponsable sense necessitat d’anar al metge. Amb això, n’hi hauria prou per obtenir una baixa de fins a tres dies. Es tracta d’un sistema que ja es va posar en pràctica durant la pandèmia, com a mesura excepcional. Ara, tant Sanitat com Salut volen que s’apliqui de forma permanent.

La ministra Mónica García ha assegurat que és una fórmula que ja funciona a altres països i que és una reivindicació històrica de l’atenció primària per reduir el col·lapse dels centres.