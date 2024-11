Aturada de 10 de minuts en solidaritat amb el poble valencià

A Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcalde Jaume Collboni han encapçalat l’aturada, acompanyats de la resta de líders municipals de l’Ajuntament. L’aturada ha finalitzat amb un minut de silenci.

La cinquantena de persones aplegada a la Plaça Sant Jaume ha mostrat solidaritat, però també ha reivindicat que els drets socials i laborals de les persones afectades estiguin totalment garantits.

En aquest sentit, els sindicats majoritaris han exigit al Govern central activar un escut social similar al de la pandèmia, així com garantir legalment que cap treballador sigui acomiadat per no poder acudir al seu lloc de feina pels estralls de la dana.

La UGT, a més, ha sol·licitat a les Administracions que treballin conjuntament en les tasques de reconstrucció. El sindicat també ha reclamat que la “burocràcia” no alenteixi la concessió de les ajudes.

I des de Comissions Obreres han remarcat que les tasques de reconstrucció hauran de tenir en compte els efectes del canvi climàtic per evitar futures catàstrofes similars.