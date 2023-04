Los ataques de Laporta

Han generado mucho ruido y comentarios los directos ataques del presidente del Barcelona Joan Laporta en especial al Real Madrid. Su referencia a que históricamente había sido el equipo más favorecido por el poder y por los distintos regímenes en España han levantado ampollas y han provocado una inmediata reacción del Real Madrid, con imágenes en blanco y negro sobre las vinculaciones de Franco con el Barcelona. Es evidente que se está desviando la atención y que se están exagerando las posturas entre Barcelonistas y madridistas en torno a la historia del fútbol español. Este no es el tema importante a debatir ni la situación real. No sirve de nada volver al pasado y referenciarse a situaciones de tantísimos años atrás que, además, cada uno verá interpretará de su manera.

El espíritu de la afirmación de Laporta era que mayoritariamente durante casi toda la historia del fútbol El Madrid debería estar callado porque se había visto más beneficiado que perjudicado por las decisiones arbitrales.

Es una apreciación, lógicamente subjetiva, difícilmente demostrable como la contraria, pues cada uno verá las cosas con el color que le interesa.

Lo preocupante de todo esto es que ha vuelto a enquistar y a enfrentar abiertamente a las dos instituciones elevando de nuevo el punto de tensión y confrontando a los dos equipos en el barro. Todo esto es desviar la atención y marcharse del verdadero tema importante que es la actualidad.

Por eso digo que Laporta convenció a los que se querían dejar, convencer y no iba a convencer, ni convenció a los que no querían que las explicaciones del presidente del Barcelona les gustaran.

Además del populismo de Laporta, los aficionados, escuchan lo que quieren escuchar interpretar, lo que quieren de cada una de las manifestaciones. Pero otra lectura negativa de estas últimas horas es que se ha elevado el tono y la crispación en nuestro fútbol en la recta final del campeonato.

Nadie sale ganando y evidentemente cuanto más ruido haya en el entorno al Barcelona peor le irá para afrontar las distintas situaciones y difíciles que tiene que acometer el juzgados y en los terrenos de juego en los próximos tiempos.

No sé si Laporta calibró la andanada que soltó al Real Madrid y la contundente que conllevó la Respuesta de los blancos con un vídeo de la institución, y no solo eso, sino ver en qué medida puede perjudicarle a ese camino común que llevaban blancos y Azulgrana se los últimos tiempos en pose conseguir la superliga e incluso con ayudas de Florentino Pérez para que el Barcelona tuviera un mejor acceso al crédito. No esta no es la batalla que se tiene que dirimir. La rivalidad está bien recordar tiempos pretéritos y tan pasados como los años 60 y 70 e incluso la muerte de Josep Suñol me parece desviar absolutamente el tiro y la situación.

Eso si ya están donde siempre tenían que estar Barcelona y real Madrid en el fútbol español cada uno en una orilla y cuanto más distante mejor.