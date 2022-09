Asensio blaugrana

Una indecisión del club y un regateo innecesario con el equipo bermellón junto con un aviso al Real Madrid de que se podía llevar el Barcelona al zurdo mediapunta balear provocó que los blancos activaron su maquinaria se movieran rápidamente y se llevaron el futbolista prácticamente por lo mismo que iba a pagar el Barcelona.

Una cantidad ridícula para el potencial que tenía el futbolista y que en aquel momento provocó enorme polvareda en la afición y en el entorno Barcelonista. Por si fuera poco, por esos días el Barcelona firmó al lateral brasileño Douglas, un futbolista de escasa calidad y que fue centro de muchos Memes y comentarios jocosos sobre el grave error que significaba que vistiera la camiseta del Barcelona. Daba la sensación de que Asensio iba a tener un gran rendimiento y que era todo un acierto su fichaje. Cedido al Espanyol cumplió con creces y se consolidó en el Real Madrid donde tuvo un par de temporadas más que aceptable y donde consiguió su presencia en la selección española con algunos encuentros también brillantes. Sin embargo, y ahí es donde quería llegar, sus últimas temporadas no han sido regulares, no ha sido titular en el conjunto blanco y no ha parecido que estuviera centrado en el mundo del fútbol. Ha desaprovechado mucho de su talento visto desde fuera y podría haber ofrecido mucho más de lo que ha dado.

Ahora acaba contrato y aunque el Madrid le intentó renovar o hacer negocio, el jugador representado por Jorge Mendes parece que lo tiene bastante claro y que se va a colocar en el mercado libre a partir del 1 de Enero.

Por si fuera poco sus últimas declaraciones dejándose querer incluso hasta por el Barcelona no hace más que alimentar este juego de la rivalidad.

No creo que está tibieza en sus manifestaciones con respecto al Barcelona le favorezca con el público del Real Madrid que a buen seguro se lo hará pagar caro en los próximos meses.

La duda es si realmente el Barcelona debe ir o está interesado por Asensio.

En la actualidad su demarcación está más que cubierta en el Barcelona y por rendimiento no parece que sería un futbolista titular, eso sí, llegaría gratis aunque imagino que con una importante prima de fichaje que le convertiría en una inversión cara.

Por si fuera poco fichar a Asensio podría romper la paz que existía hasta el momento entre el Real Madrid y el Barcelona y habría que calibrar si merece la pena por este futbolista romper esa entente.

El morbo de que llegue con la carta de libertad un jugador internacional del Real Madrid está sobre la mesa pero ¿realmente es interesante?, bajo mi punto de vista este Asensio ya no.