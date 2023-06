LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Aquest estiu només funcionarà una dutxa a cada platja metropolitana de Barcelona

La temporada d’estiu a les platges de Barcelona viu un canvi substancial. Aquest any, només hi haurà una dutxa per platja a Barcelona. Una mesura d’excepció presa per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la intenció d’estalviar aigua a causa de la sequera.