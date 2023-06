EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Aquest any se celebra per primera vegada el Dia Europeu de la Mistaenia Gravis..

Es tracta d’una malaltia rara, neuromuscular, d'origen desconegut, crònica i autoimmune (MG), que es caracteritza per la debilitat i la fatiga dels músculs esquelètics o voluntaris del cos. Encara que és menys freqüent, la Miastènia també pot ser congènita (MC). Actualment no hi ha cura, encara que hi ha tractaments pal·liatius que poden ajudar a alleujar els símptomes. Carles Aguilar entrevista a Paula Serrano, membre de l’Associació Miastenia d'Espanya, AMES i persona afectada.