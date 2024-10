Aprofundim en el TOC, un transtorn que anomenem massa a la lleugera

Amb en David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, a Psicosedna a Esplugues i a Cepteco a León, desgranem les característiques del Trastorn Obsessiu Compulsiu, conegut com a TOC.

Un dels trastorn més coneguts

Es tracta d'un dels trastorns mentals que la gent del carrer més coneix. Tot i això, s'amaguen molts secrets darrere d'aquest trastorn. I és que moltes vegades no en sabem el motiu ni tampoc què és el que sent una persona que en pateix. Es tracta d'un trastorn que pot patir tothom, tot i que hi ha condicions que poden provocar que s'accentuï o que es desenvolupi. Diagnosticar-lo l'abans possible és clau. També tractar-lo correctament i adaptant-ho a cada pacient és important.

Amb en David Cueto aprofundim en aquests casos. A 'La Brúxiola'.