El lleidatà ens ha parlat de la seva darrera experiència a Tokio i ha reflexionat sobre la percepció de les coses. Tolmos destaca com a punt d'inflexió en la seva vida l'etapa on es va iniciar en el món del creixement personal i recorda la seva experiència a Air Studios l'any 2013. Antoni Tolmos ens explica que aviat veurà la llum el seu darrer treball i que ben aviat reprèn la seva activitat com a docent a la UdL i la UB.