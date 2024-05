Àngels Gonyalons i Pau Oliver són mare i fill a la road movie "Llegat"

Fins al proper 2 de juny el Teatre Akadèmia és l’escenari de Llegat, un text de Daniel J. Meyer amb la direcció de Montse Rodríguez Clusella. És una road movie en què una mare i el seu fill es veuen obligats a compartir una aventura tot i que no se suporten. Ell, l’Oriol, té vint anys i només vol gaudir de la vida, mentre que ella, la Clara, ja està de tornada de tot. La vida els torna a unir de nou en un viatge que és tota una aventura. Àngels Gonyalons interpreta el paper de la Clara, mentre que el Pau fa el de l'Oriol. Un viatge molt intens de 3 mesos que s'interpreta en una obra d'una hora i mitja i en què els personatges ballen, canten, patinen i es canvien contínuament de roba.

Les relacions entre pares i fills

En una entrevista a la Brúixola, l'Àngels Gonyalons ha definit "Llegat" com una còmedia a l'estil de les del Walther Mathaus i Jack Lemon, "una funció real amb persones amb molt sentit de l'humor". El Pau Oliver ha explicat que és molt recomanable veure-la amb pares o fills perquè "pot ser molt catàrtic" i s'empatitza molt amb les coses que els passen als personatges.

L'actriu catalana, que té 60 anys, assegura que l'obra ha de servir als pares per "enrecordar-se de la nostra adolescència, quan necessites la teva vida, la teva privacitat i això als pares ens costa d'acceptar perquè no ho tens assajat". El Pau, tot i que recorda la seva adolescència "molt tranquil·la" pel que la a la relació amb els seus pares, reconeix que a "Llegat" el moment "crític" entre mare i fill s'accentua pel passat recent marcat per una manca de comunicació.

Una obra "viva"

Els dos actors reconeixen que viuen aquesta obra amb molta satisfacció per la rebuda del públic. Al mateix temps, també manifesten que és una obra "viva" perquè tots dos, diu el Pau, són molt perfeccionistes i van creixent amb la funció, amb petits canvis i en funció de la reacció del públic a cada moment. "Llegat" estarà al Teatre Akadèmia fins als 2 de juny i, a partir del setembre, farà gira per tot Catalunya.