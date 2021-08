LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB L'ENRIC SÁNCHEZ

Ana Albiol, maquilladora i comunicadora

Ana Albiol és maquilladora professional i comunicadora. Ha treballat per a marques com Yves Saint Laurent, Bobbi Brown, Guerlain o Nars, amb els quals va treballar per primera vegada a la Fashion Week de Londres. Li té por a la zona de confort i va marxar a viure a Londres per descobrir que sola tampoc s'estava tan malament. Ella creu en la V.I.D.A. i en el maquillatge en positiu, que ens ajuda a potenciar el que més ens agrada de nosaltres i, en definitiva, a ser més feliços.