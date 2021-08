LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

Alizzz: “M'he permès triar amb quins músics vull treballar”

Cristian Quirante, més conegut com Alizzz, és un dels homes que hi ha a darrera de molts dels temes que han sonat a tot arreu en els últims anys. C.Tangana, Rosalia, Aitana o Doja Cat són alguns dels noms amb els que ha treballat. No ho ha fet a primera línia, però, si no com a productor. Des de fa un temps, però, el productor va decidir crear els seus temes i tirar endavant el seu propi projecte musical. I sembla que ho fa amb una aposta eclèctica que toca diversos estils, però sempre amb un denominador comú: que tots són un èxit.