Tan sols a la primera meitat de 2019, el 76% de les empreses espanyoles van sofrir algun tipus d'incident en la seguretat digital. Avui, Àlex de Dios ens ha confessat que la majoria d'empreses no donen la importància que se li hauria de donar en aquest aspecte. També que, per aquest motiu, hi ha poca inversió cap a empreses de ciberseguretat, i que moltes poden patir un gran cost econòmic per problemes en la seguretat.