Alerta per pluges intenses al llarg de tot el dia a Catalunya

Activat el pla INUNCAT per previsió de pluges que poden ser intenses al llarg del dia d’avui a qualsevol indret de Catalunya... però sobretot al prelitoral central i el Prepirineu. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya les pluges poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora en qualsevol moment entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Uns xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra.

De fet ja aquest dimecres al vespre s’ha viscut un episodi intens de calamarsada... ha estat a Sant Hilari Sacalm, on una intensa pluja ha inundat part dels carrers i alguns habitatges. Els Bombers han hagut de mobilitzar sis dotacions per treure l’aigua que s’hi acumulava, que ha deixat atrapat algun cotxe. No hi ha hagut ferits però els Bombers han hagut de rescatar els ocupants d’un vehicle.

Davant de possibles episodis com aquest durant el dia d’avui, Protecció Civil recomana netejar els embornals que puguin estar bruts abans no arribi la pluja. També recorden que cal respectar els tancaments i senyalitzacions i que anem amb precaució en cas d’haver d’agafar el cotxe. En aquest sentit, demanen evitar aparcar vehicles en rieres o punts subterranis inundables.