El "alcalde de noche", la figura que quiere implantar Collboni en Barcelona

"El nuevo gobierno contará con la figura del alcalde de noche. Hasta ahora no la podíamos incorporar debido al número de regidores, pero al ampliar el gobierno podemos asumir algunas tareas más". Así ha anunciado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, su voluntad de nombrar a esta especie de alcalde nocturno. En una entrevista en Radio Televisión Española, Collboni ha recordado que este es un "compromiso" que adquirió el PSC durante la campaña electoral, "especialmente con los sectores de la cultura y del ocio nocturno, para crear una figura que programe, coordine y haga mediación sobre la actividad que tiene la ciudad por la noche".

Al ser preguntado sobre quién puede ser este nuevo alcalde o alcaldesa, Collboni no se ha pronunciado. Eso sí, el socialista se ha mostrado dispuesto a ceder esta figura al partido con quien llegue a un pacto de gobierno. Cabe recordar que esta propuesta no es nueva; de hecho, viene de hace cuatro años, cuando se impulsó desde Esquerra Republicana. Este partido, sin embargo, no está a priori entre las prioridades de Collboni a la hora de formar un nuevo gobierno. Habrá que ver, pues, cómo y con quién se acabará aliando el alcalde, y también a quién convencerá para acabar aprobando los presupuestos municipales de este 2024.

Por su parte, el líder de Trias per Barcelona (el nombre con el que concurrió el espacio posconvergente a las elecciones municipales), Xavier Trias, ha descartado convertirse en el alcalde de noche de Barcelona si finalmente hay pacto con el PSC. En declaraciones a TV3, ha recordado una vez más que su intención es jubilarse.

El ocio nocturno se pronuncia

Como no podía ser de otro modo, la creación de la figura del alcalde de noche ha captado la atención de las patronales del ocio nocturno. La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha celebrado la aparición de esta nueva figura, en la cual confía para que logre encontrar "soluciones eficientes" para aquellas zonas de la ciudad más "tensionadas".

Por su parte, la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) también ha valorado positivamente este anuncio, pero ha avisado de que el primer paso tendría que ser definir el modelo de ocio que debe tener la ciudad.