Albiol demanarà al Congrés poder perseguir penalment els menors de 14 anys que violin

Xavier Garcia Albiol demanarà al Congrés dels Diputats poder perseguir penalment els menors de 14 anys que violin. Aquesta és la principal aposta del futur alcalde de Badalona després de l’última violació múltiple registrada dissabte al municipi. En declaracions a Onda Cero, ha defensat que Badalona no té una situació diferent de la resta de municipis en l’àmbit de les violències sexuals, però al mateix temps ha reconegut que no es poden quedar de braços plegats després del degoteig de violacions que s’ha produït a la ciutat en els últims mesos: "A Badalona tenim problemes d'inseguretat, però no tenim un problema específic sobre agressions sexuals que no pugui tenir qualsevol altra ciutat. A partir d'aquí, tinc molt clar que l'ajuntament no es pot limitar a lamentar la situació o a fer una declaració institucional amb tota la bona voluntat del món".

En aquest sentit, Albiol avança que des de l’ajuntament actuaran en tres direccions. D’una banda, es presentaran com a acusació popular en aquesta darrera violació múltiple. De l’altra, a partir de setembre faran cursos de formació a escoles i instituts, amb assessorament d’experts, per fer reflexionar als joves. I, finalment, ha proposat crear una comissió al Congrés dels Diputats per modificar la llei del menor i rebaixar l’edat de responsabilitat penal, ara situada als 14 anys: "No pot ser que un noi de 13 anys cometi una violació i que l'única conseqüència sigui una multa per als pares. És evident que no pot anar a presó, però tampoc pot ser que estigui passejant pel carrer com si res".

Albiol admet que encara no ha plantejat aquesta qüestió al Partit Popular, però està convençut que estaran disposats a obrir un debat sobre la qüestió i a prendre les mesures necessàries. Per la seva banda, qui sí que s’ha pronunciat al respecte ha estat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha descartat la proposta: "Hi ha d'haver una reparació del dany i una assumpció de responsabilitats si es demostra la culpabilitat, però això no passa per l'enduriment de les penes de presó a cops de titular".

Les associacions carreguen contra el consistori

Des de les associacions, el moviment ‘No esteu soles’, sorgit arran de les violacions al Màgic de Badalona, ha demanat inversions dràstiques en atenció a les víctimes de violacions i més recursos en educació sexual. La seva portaveu, Teresa Prados, ha acusat l'ajuntament de tenir les víctimes abandonades: "Ha intentat blanquejar la seva feina, que no l'ha fet. Ha intentat blanquejar els interessos del centre comercial Màgic de Badalona, però a les víctimes i a les seves famílies ens ha donat l'esquena". En aquest sentit, Prados ha reclamat al govern municipal entrant que millori els recursos dels Serveis Socials, que posi en marxa equips d’atenció a la violència masclista a tots els centres educatius i que destini més recursos en educació sexual.

L'Ajuntament de Badalona ha convocat un ple extraordinari dijous al matí per rebutjar i condemnar l'última agressió sexual múltiple. El mateix dia, l’equip de govern municipal té previst reunir-se amb representants de la Generalitat per abordar el degoteig de violacions que s’ha produït a la ciutat en els últims mesos.