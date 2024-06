Las agencias de viajes anticipan otro verano de récord

El verano ya está aquí. Esta semana entramos en la estación más calurosa del año y también en la que la gran mayoría de las personas reservan sus vacaciones. Y en este sentido las agencias de viajes son más optimistas que nunca después de confirmar que se viaja más que nunca y que además las reservas con agencias aumentan de manera constante.

Viajamos más que nunca, y con agencias

En la encuesta elaborada por ACAVE se ha preguntado a las 400 agencias que forman parte de la patronal y los datos son irrefutables. Cerca de un 60% de los encuestados sitúa el incremento medio de sus reservas entre un 5 y un 15% respecto al año anterior, lo que confirma el tercer verano de récord de reservas con agencias después de la pandemia. Además, un 68% de estas agencias afirma que la mayoría de sus reservas se han cerrado con una antelación de más de dos meses. En cuanto a prioridades, el estudio revela que lo que tienen más en cuenta los viajeros es la relación calidad-precio, la seguridad y la climatología.

En 'La Ciutat' hemos hablado con el presidente de ACAVE, Jordi Martí, que ha confirmado que "estamos viajando más que nunca. Después de la pandemia cada año se superan los datos del anterior. Una vez más se constata la prioridad del viaje ante cualquier otro gasto, y esto se volverá a notar tanto en el viajero emisor como receptor".

La previsión, a la orden del día

Hoy en día se reserva con mucha más antelación que hace unos años. Aquí, Martí ve claro que "la explosión de demanda hace que las plazas se ocupen más rápidamente y quien ha sufrido esto alguna vez o ha tenido que pagar precio más alto reserva con mucha antelación. Además lo hace pagando un precio que a última hora es complicado de encontrar porque hoy en día hay muy pocas ofertas de última hora. Al final y al cabo también ganas el pagar un precio que ya entraba en tu presupuesto y en el destino que se quería y evitar sorpresas".

Precisamente el factor económico es el que se tiene más en cuenta a la hora de reservar un viaje, pero quizás pueda sorprender que la segunda prioridad sea la seguridad. Pero Martí aclara que "el hecho de priorizar la seguridad no se refiere solo al destino sino en temas de organización y tener garantías de poder solucionar cualquier problema, y esto la gente cada vez lo valora más, además estamos ofreciendo productos cada vez más atractivos, lo que hace que se mire aún con mejores ojos el hecho de reservar por agencia".

Dónde viajamos?

Está claro que para gustos los colores. Hay destinos para todos los gustos pero en el caso de los viajeros que llegan a España "es evidente que los favoritos son destinos más de verano como las costas, la catalana y la andaluza sobretodo, incluyendo en primer lugar las Baleares, está claro. Además este cambio climático que estamos viviendo hace que suban otros destinos como Galicia o Asturias, destinos más frescos que permiten pasar mejor el calor". En el caso de los destinos de salida, "seguimos prefiriendo los países asiáticos, son los que tienen demanda más constante, y además son los últimos que se abrieron después de la pandemia. También están los Estados Unidos, con los que tenemos una especie de intercambio, porque el turista americano viene mucho a España, además ha aumentado el volumen de vuelos desde ese país", analiza Martí.

Turismofobia

Como decíamos, Catalunya y Baleares son los dos destinos más solicitados para visitar España. Dos destinos que además no cuentan con una gran superficie, lo que provoca una gran sensación de saturación. Todo esto ha generado cierta polémica por el turismo desmesurado que absorben estas poblaciones y algunas manifestaciones contra el turismo. Jordi Martí ve obvio que "el turista extranjero nota este rechazo que hay contra el turismo en Catalunya o Baleares. Después de la pandemia ha habido un crecimiento de turismo que está siendo complicado de gestionar, y en eso estamos todos trabajando. Todos queremos que nuestro cliente tenga la mejor experiencia y ellos también lo buscan, está claro. Todo se basa en intentar el reto de seguir recibiendo turismo pero de forma responsable para que el visitante no tenga la sensación de que genera rechazo y él también pueda estar bien y tranquilo. Hay que seguir recibiendo turistas pero con cierta conciencia, porque si no se convierte en un problema".