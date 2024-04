Abba de Eurovisión al éxito

Esta noche, despedimos la sección de Víctor Ruiz Novel, "Esto tiene premio" y para ello ¿Qué mejor que elegir a un premio incontestable? Un grupo musical que tras su triunfo en Eurovisión con "Waterloo" conquistó el mundo con hitazos como "Dancing Queen", "Fernando" o "The Winner takes it all" que hicieron bailar al mundo hasta su disolución en 1982.

Para ello, analizaremos al grupo desde los origenes pre-eurovisivos de Agnetha, AnniFrid, Björn y Benny hasta las carreras en solitario tanto en la comedia musical como en el pop. Un programa lleno de energía y buen rollo en el que junto a la buena música debatiremos también sobre su resurrección en forma de holograma en el espectáculo-disco llamado Voyage.

Una sección que siempre buscó sacarle zumo a los precios, generar debate y hacer feliz a los oyentes.